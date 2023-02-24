5 yaşındaki Sidra’yı 35 saat sonra kurtaran madenci o anları anlattı

Sidra'nın 2 kardeşinin öldüğünü belirten Uçar, "Sidra'yı aldıktan sonra anne ve babayı çıkarttık. Fakat içeriye tekrar girdikten sonra 2 kardeşin cenazesini gördük. Hem üzüldük hem sevindik. Ekip olarak çok iyiydik. İçeride, 'Arkamda sağlam arkadaşlarım var' diyerek çok tehlikeli yerlere girdik. Bu şekilde çok sayıda canlıyı dışarıya çıkarmayı başardık. Onlardan biri de Sidra'ydı" diye konuştu. Sidra'yı kurtaran ekipte yer alan 11 yılık madenci işçi Yasin Kalem (40) ise "Ekip olarak çok yorulmuştuk. O anda Sidra'nın kurtarılması, bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. Sidra'yı enkazdan çıkardıktan sonra kucağıma aldım. Sonra fotoğrafı çekmişler. Sidra'nın o bakışları hem bizlerin hem de dünyanın gündeminde yer aldı. Aslında o bizim ve herkesin mutluluğuydu" ifadelerini kullandı.