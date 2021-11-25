5 yıl oldu, onu unutmadık

Şanlıurfa'nınSiverek ilçesinde karneleri dağıttıktan sonra yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken, 5 yıl önce Tunceli-Pülümür karayolunda PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı. Türkiye Gençlik Vakfı Siverek temsilciliğinin gönüllü gençleri, şehit öğretmenin okulunu ziyaret ederek, resminin bulunduğu masaya karanfil bırakıp öğrencilerle birlikte Necmettin öğretmeni andı. Öğrencilerden Bilal Sunkar, "5 yıl oldu ama öğretmenimizi unutmadık. Hiçbir zaman da unutmayacağız" derken, Esma Çeçan ise, "Necmettin öğretmenimiz şehit edildiğinde ben birinci sınıf öğrencisiydim. Hiçbir dersini kaçırmazdık. Bizi çok severdi. Birlikte oyun oynardık. Pasta getirip beraber keserdik. Onu hiç unutmadık, mekânı cennet olsun" dedi.