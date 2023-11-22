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Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:01 Son Güncelleme: 22.11.2023 14:16

5 yıl önce bacanağını şimdi de üvey annesini öldürdü

Adana’da 5 yıl önce cinayet işleyen daha sonra denetimli serbestlikle tahliye edilen İsmail Babat, av tüfeğiyle üvey annesini öldürdü, babasını yaraladı. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
5 yıl önce bacanağını şimdi de üvey annesini öldürdü

Adana'da 5 yıl önce bacanağını öldüren İsmail Babat (38), 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbestlikle tahliye edildi. İsmail Babat ailesi kendisini yanında istemeyince babası Rifat Babat (62) ile üvey annesi Hürü Babat'a (52) bu nedenden dolayı husumet besledi. Ailesine pusu kuran İsmail Babat, av tüfeğiyle birlikte babasının ve üvey annesinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırarak kayıplara karıştı. Silahlı saldırı da hastaneye kaldırılan çiftten Hürü Balat yaşamını yitirdi, eşi yaralandı. Jandarma ekipleri tarafından her yerde aranan katil zanlısının kanlı pusudan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Babat, yayınladığı görüntüde, "İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın" dediği görüldü.

5 YIL ÖNCE BACANAĞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, önceki gün Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde meydana geldi. 16 Ocak 2018'de emekli uzman çavuş bacanağı Nuri Özdemir'i (49) tabancayla öldürüp, tutuklanan İsmail Babat, 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbestlikle tahliye edildi. İsmail Babat, iddiaya göre; babası Rifat ve üvey annesi Hürü Babat ile sık sık tartışmaya başladı. Bu nedenle baba ve üvey annesine husumet besleyen İsmail Babat, yanına aldığı tabanca ve av tüfeğiyle evlerine giden yolda beklemeye başladı. Babasının otomobilini gören İsmail Babat önce av tüfeğiyle, fişeğin bitmesiyle de tabancayla aracı kurşun yağmuruna tuttu.

HASTANEDE ÖLDÜ

Şüpheli Babat, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Rifat ile eşi Hürü Babat, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Hürü Babat, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Babat'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Baba Rifat Babat'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

"İHANETİN BEDELİ ÖLÜMDÜR"

Öte yandan firari İsmail Babat'ın, kanlı pusudan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Babat, yayınladığı görüntüde, "İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın" dediği görüldü. Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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5 yıl önce bacanağını şimdi de üvey annesini öldürdü
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