5 yılda tek metro ihalesine çıkmadılar

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında dün Tuzla, Pendik. Beykoz ve Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi. Tuzla ve Esenler'de düzenlenen mitinglerde vatandaşlara seslenen Kurum'un hedefinde CHP'li İBB yönetimi vardı. İBB'nin 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadığını kaydeden Murat Kurum şunları söyledi:İstanbullular 5 yıldır bu beceriksiz yönetimin elinde çile çekiyor. Bu şehrin en önemli sorunlarının başında ulaşım problemi geliyor. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu yalancı başkan çıkıp ne yapıyor? Rahmetli Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı, proje hırsızlığı, icraat hırsızlığı yapıyor.İBB'nin resmi internet sitesi bile bu beceriksiz başkanı yalanlıyor. Oradaki verileri paylaşıyorum. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği projelerin tarihlerine bir bakın. Mahmutbey-Esenyurt metro hattı başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı başlama tarihi 28 Nisan 2017. Göztepe- Ataşehir metro hattı başlama tarihi 28 Nisan 2017. Demek ki neymiş, Yalan. Hem de kuyruklu yalan. 3 metro hattının yapımı için 2017'de İBB Meclisi'ne gelen kredi talebine CHP grubu 'hayır' oyu verdi. Hatırlarsınız bu beceriksiz başkan, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB meclisinin bir üyesiydi. O zaman karşı çıktıkları projeleri, şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Nasıl bu kadar rahat yalan söylenebilir?Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresi bu yalancı başkanın döneminde yapılmıştır.İstanbullu hemşerilerimi, hem yalanlardan hem de trafik çilesinden kurtaracağım. Mevcut 328 kilometre metro hattını 2029'a kadar iki katına çıkaracağız. Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla sizleri ulaşım probleminden tamamen kurtaracağız.Bu beceriksiz İBB Başkanı hiçbir şey yapmadığı gibi İstanbul dışında her türlü gündemle meşgul oluyor. 5 yıldır tatile ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün daha güzel bir İstanbul'da yaşayabilirdik. 5 yıldır reklama ayırdığı bütçeyi kentsel dönüşüme ayırsaydı, bugün daha dirençli bir İstanbul'da yaşayabilirdik.CHP'li beceriksiz başkan, Tuzla'ya metro sözü vermişti. Tuzla metrosu için durmadan açılış törenleri düzenlediler. Önce 86 milyon, sonra 34 milyon, toplamda 120 milyon euro kredi aldılar. Hani nerede? Hiçbir ilerleme yok. D-100 E-5 Karayolu'nun yapımına 2018'de başlandı. Hala kalan kısmı bitmedi. 2019'da yüzde 20'si tamamlanan Aydıntepe Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu hala bitmedi. Bu yolu da biz bitireceğiz. Yine Hünkâr Çayırı Geçiş Köprüsü, hala bir ilerleme yok. Burayı da biz bitireceğiz. Tuzla Hastane-Tuzla Merkez Metro Hattını hızlıca tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız.Murat Kurum, Esenler mitinginde yaptığı konuşmada ise "İstanbul beceriksizlerin, çapsızların elinde heba ediliyor. Bu millet kendini kandırmaya çalışanları hep tarihten silmiştir. 31 Mart'ta bu beceriksiz yönetimi süresiz tatile göndereceğiz" dedi.Pendik'teki bir otelde düzenlenen Ülkü Ocakları Buluşması'na katılan Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Toplu ulaşımdaki sıkıntılara ve metrobüs duraklarındaki izdihama dikkat çeken Kurum, İstanbulluların artık yorulduğunu söyledi. Kurum, "İstanbul bir an önce bu hizmetlerin yapılmasını bekliyor. Sokakta metro, metrobüs kuyruklarındaki sıkıntıları her gün görüyoruz. Bunlar bir film değil, korku filmi. Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim. Bırakın 5 yıllık yeni bir dönemde kend-i sini İstanbul'da görmeyi şu an görevinden ist-i fa etmesini bekliyoruz. Böyle bir anlayış olab-i lir mi? Hem iş yapmayacaksın, yapılan işe sahip çıkmaya çalışacaksın hem de oradaki emekleri, alın terini yok sayacaksın" dedi. Murat Kurum, "seçimi kazandığı takdirde Kent Lokantaları ile ilgili bir planlama yapıp yapmayacağı" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "İki gecede İstanbul'un 39 ilçesine lokanta, sosyal tesis açarız. İstanbul'un her yerine o sosyal tesislerimizi o zarar ettirdikleri Beltur'la yeniden kazandıracağız."