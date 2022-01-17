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Giriş Tarihi: 17.1.2022 09:42 Son Güncelleme: 17.1.2022 09:53

5 yıldızlı mobbing kira zorbalığı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
5 yıldızlı mobbing kira zorbalığı

Beyoğlu'da 5 yıldızlı bir otelde kiraladığı iş yerinde güzellik merkezi işleten Berna Şahin, yönetimin kira sözleşmesine rağmen kendisini zorla iş yerinden çıkarmak için uzun süredir mobbing uyguladığını iddia etti. Silah zoruyla iş yerinden çıkartıldığını ve ölümle tehdit edildiğini söyleyen Şahin, "Ödediğim kirayı bana geri gönderdiler. Beni borçlu gösterip haczettirdiler. 14 bin liralık borç için 600 bin liralık cihazlarıma el konuldu" dedi.

İstanbul Cihangir'de yaşayan güzellik uzmanı Berna Şahin, 7 yıl önce KOSGEB desteğiyle kurduğu güzellik merkezi için 2018'de Beyoğlu'nda 5 yıldızlı bir otel içerisinde ofis kiraladı. İddiaya göre Şahin, kira sözleşmesi devam etmesine rağmen ofisi boşaltması için otel yönetiminin mobbingine uğradı. Önce Şahin'in otel içerisindeki reklam broşürleri kaldırılıp müşterileri geri çevrildi; ardından kira sözleşmesi devam etmesine rağmen güvenlik zoruyla iş yerinden çıkarıldı, ofisinin kilitleri değiştirildi. Yaşananların ardından personeli işi bıraktı, korkuya kapılan Şahin kepenk kaldıramadı.

BORÇLU GÖSTERİP HACZETTİLER

İddiaya göre otel yönetimi iş yeri kapalı olmasına rağmen 14 bin liralık kira ücretini yatıran Şahin'in parasını geri gönderip bu yöntemle onu "borçlu" olarak gösterdi. Yönetim, borca karşı mahkeme kararıyla kiracısı Berna Şahin hakkında haciz işlemleri başlattı. Şahin'in ofisinde bulunmadığı sırada haciz işlemleri yapıldı, 14 bin liralık borcuna karşı yaklaşık 800 bin liralık eşyasına el konuldu.

SOYGUN SANDI

Uğradığı tehditlerin ardından günler sonra iş yerine gelen ve ofisini darmadağın halde bulan Şahin, soyulduğunu düşünerek soluğu emniyette aldı. Hakkında haciz işlemi başlatıldığını öğrenen güzellik uzmanı, borçlu olmadığı halde haczedildiği ve kumpasa kurban gittiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SENİ YAŞATMAM DEDİLER

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Şahin "Kira sözleşmemiz bulunmasına rağmen beni ofisten atıp daha yüksek ücretle başkasına kiralamak istediler. Ben kabul etmeyince mobbing uygulamaya başladılar. Otel içerisindeki broşürlerimi kaldırıp bütün hizmetleri kestiler. Yetmedi silahlı güvenlikleriyle personelimi ve müşterilerimi ofisten çıkardılar, iş yerimin kilidini değiştirdiler. Kadın başıma çalışmaya devam edince otel sahibi Mahmut Ç., 'Pılını pırtını topla git, seni burada yaşatmam' diyerek tehdit etmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

SOYGUN GİBİ TAŞKIN HACİZ

Şahin "Ben bütün bu engellemelere rağmen kiramı düzenli olarak ödemeye devam ettim. Son olarak ödediğim kiramı bana geri göndermişler, sonra da 'kirasını ödemedi' diyerek haczettirmişler. 14 bin liralık borç için 800 bin liralık malzemelerime el konulmuş. Soygun gibi taşkın haciz yapmışlar. Ben devletime güveniyorum. Her zaman kadının yanında olan Lady'miz Emine Erdoğan'dan 18 Ocak'ta Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşmam için bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

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5 yıldızlı mobbing kira zorbalığı
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