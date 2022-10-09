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Giriş Tarihi: 9.10.2022 14:41 Son Güncelleme: 9.10.2022 14:45

50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

Çanakkale’yi İzmir ve Balıkesir’e bağlayan ve yaklaşık 50 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarının 5 dakikada geçilmesini sağlayacak olan Troya ve Assos tünelleri Salı günü hizmete girecek.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan 9.6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı içinde barındıran bölgeye toplam 5 bin 745 metre uzunluğunda çift tüp 2 tünel inşa edildi. Tünellerin tamamlanmasıyla ağır tonajlı kamyonların arkasında oluşan kilometrelerce uzunluğundaki konvoy nedeniyle sollama yapamayan sürücüler için çekilmez olan onlarca virajlı Kazdağları rampalarındaki çileli ulaşım son buldu.

"SÜRÜCÜLER NEFES ALACAK"

Çanakkale'de yine tarihi bir gün yaşanacağını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün sadece Ayvacık'ı Küçükkuyu'ya bağlamıyoruz. Bugün, Kuzey Marmara'yı Güney Marmara'ya, Ege'ye bağlıyoruz; Çanakkale yatırımcısını İzmir Limanı'na bağlıyoruz; İstanbul turistini Küçükkuyu'ya, Ayvacık'a, Assos'a bağlıyoruz. Bugün, bazen 1 saati bulan, yağmurda, karda, büyük kazaların olduğu o yolu, 5 dakikaya indirmenin, modern ulaşıma kavuşmanın adımını atıyoruz. Biri 4 bin 100 metre, biri bin 700 metre olmak üzere iki devasa tünelin açılışını yapacağız" dedi.

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