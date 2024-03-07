50 yıllık rüya gerçek oluyor

Kocaeli'nin göz bebeği Kartepe, uzun yıllardır beklenen teleferik hattı ile yeni bir döneme adım atıyor. Yarın şehrin yarım asırlık rüyasını gerçeğe dönüştürecek olan Kartepe Teleferik Hattı'nın açılışı yapılacak. Bu tarihi adım, Kartepe'nin turizm potansiyelini büyük ölçüde artırırken, bölgeye olan ilgiyi de katlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katılacağı programda, teleferik hattının kullanım detayları anlatılacak. Toplam 9 bin 736 metre uzunluğa sahip olan Kartepe Teleferik Hattı, 16 direği ile dikkat çekiyor. 32 ile 45 metre arasında değişen bu direkler, Türkiye'nin en yüksek teleferik direkleri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, proje en az ağaç kesilerek gerçekleştirilen teleferik hattı olmasıyla da öne çıkıyor. Yaklaşık 20 dakikada Derbent'ten Kuzuyayla'ya ulaşım sağlayacak olan hattın 72 kabini, bu yolculuğu unutulmaz kılacak.