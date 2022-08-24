500 metrede kazı yapabilecek su altı arkeoloji gemisi, denize iniyor





500 METREDE GÖRÜNTÜ KAYDI VE KAZI

Gemide multibeam (çok ışınlı) sonarla 500 metre derine inerek, kazı yapacak robotlara kadar her türlü teknolojinin bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Öniz, şu bilgileri verdi:

"İleri teknoloji, büyük ekranlı bilgisayar sistemleri var. Deniz tabanında, gemi hareket halindeyken multibeam sonardan elde edilen görüntü büyük ekranda 18 araştırmacı tarafından sürekli takip edilebilecek ve biz bu cihaz vasıtasıyla 500 metre derinlikten üç boyutlu görüntü alabileceğiz. Eğer bu görüntüler arkeolojik bir potansiyel içeriyorsa yine o derinliğe bir robot indirip görüntü alabilecek ve bakanlığımızdan izin alınarak örnek toplayabilecek. Bu bağlamda dünyanın en yeni, en modern arkeoloji gemisi ülkemizde. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle yapılan çalışmalarda kısa süre içerisinde hizmete girecek."