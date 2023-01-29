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Giriş Tarihi: 30.1.2023

51 yaşında 18 üniversiteden diploma aldı

AA
51 yaşında 18 üniversiteden diploma aldı
Çorum'da yaşayan, Mustafa Gökgöz (51), 1991'de Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı'ndan mezun olduktan sonra kendi bilgisayar ve yazılım şirketini kurdu. Gökgöz, 2003'te tekrar başladığı eğitim hayatında farklı üniversitelerde 8'i açık öğretim, 6'sı uzaktan, 3'ü de örgün eğitim olmak üzere, 8 lisans, 3 ön lisans 7 de yüksek lisans programını tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji, Anadolu Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı lisans programlarında açık öğretimden eğitimini sürdüren Gökgöz, "Allah ömür verdiği, zihnim açık olduğu, gözüm gördüğü, elim tuttuğu müddetçe bu yolculukta devam edeceğim.Eşim 3 üniversite bitirdi. Kızımın biri akademisyen, diğeri tıp okuyor" dedi. AA

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51 yaşında 18 üniversiteden diploma aldı
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