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Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:25 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:25

51/2-a Trafik cezası nedir? 51/2-a trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

51/2-a Trafik cezası nedir? 51/2-a trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

Son yıllarda ülkemizde trafik kazalarının önüne geçmek için radarlı hız kontrolleri arttırılmıştır. Kara yollarında sürücüler için belirlenen hız limitleri aşılması durumunda ise ciddi oranda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bunlardan biri de 51/2-a trafik cezasıdır. Vatandaşlar kendilerine gelen para cezasını içeren tebligatlarda 51/2-a trafik cezası ibaresini görebilirler. 51/2-a trafik cezası nedir? İşte yanıtı…

Karayolları Trafik Kanunu'nda 51/2-a, b ve c gibi maddeler yer almaktadır. 51/2 maddeleri radar cezaları olarak bilinmektedir. 51/2-a maddesinde hız limitinin ne kadar aşılması durumunda ve ne kadar idari para cezası kesileceği konusunda bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak ceza puanı bilgisine de yer verilmiştir.

51/2-a TRAFİK CEZASI MADDESİ

Madde 51/2-a'ya göre hız sınırı yüzde 10-30 arası aşılırsa 314 TL idari para cezası verilir. Sürücülere verilecek ceza puanı ise 10'dur.

51/2-a TRAFİK CEZASI TUTARI

Madde 51/2-a'ya göre ceza alan kişiler 314 TL idari para cezası ödemek zorundalar. Ayrıca Ceza puanı da 10 olacaktır. Eğer 15 gün içerisinde ceza ödenirse yüzde 25 indirim uygulanmaktadır. Radar cezası internet üzerinden; Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi, e-devlet veya PTT aracılığıyla sorgulanabilir.

51/2-a TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

Madde 51/2-a'ya göre ceza alan sürücüler cezasını kabul etmeyip, itiraz etmek isterlerse bunu belirli bir süre içerisinde yapması gerekmektedirler. Bu süre tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. İtiraz mercii makamı Sulh Ceza Mahkemesi'dir. Tebligat yoluyla tarafınıza ulaşan tutanakta belirtilen yere başvurmalısınız. Dilekçede tarafınızdan istenilen tüm bilgilerin eksiksiz verilmesi ve itiraz nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. Şu evraklar da istenmektedir:

  • Trafik karar tutanağının fotokopisi
  • Kendinize ait olan kimliğinizin fotokopisi
  • Ruhsatınızın fotokopisi
  • Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

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51/2-a Trafik cezası nedir? 51/2-a trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?
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