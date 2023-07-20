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Giriş Tarihi: 21.7.2023

52 derece sıcaklıkta balık istifi yolculuk

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
52 derece sıcaklıkta balık istifi yolculuk
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Mayıs'ta borçlanmadan aldığı 81 otobüsün tanıtımında şov yaparken, 52 dereceyi bulan sıcaktan kaçarak yaylalara gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs yokluğu nedeniyle eziyet çekiyor. Kent merkezine 80 kilometre mesafedeki Pozantı ilçesindeki yayla evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, günde yapılan tek sefer nedeniyle otobüslerde adeta balık istifi yolculuk yapıyor. 1 saat süren yolculukta otobüste aşırı kalabalıktan dolayı nefes almakta bile zorluk çeken vatandaşlar, "Sadece bir otobüsle gidip geliyoruz. Başkanın bize verdiği değer bu kadar. Gelsin bir kez bizimle yolculuk yapsın da rezilliğimizi görsün" diyerek tepki gösterdi.

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52 derece sıcaklıkta balık istifi yolculuk
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