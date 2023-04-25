550 milyonluk vurgun yapan çetenin lüks yaşamı fotoğraf karelerine yansıdı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenlerin liderliğini yaptığı yasa dışı bahis çetesi üyelerinin işsiz, öğrenci, ev hanımı gibi üçüncü kişilerden banka hesabı temin ettikleri, yine asıl meslekleri pazarlamacı, işçi olduğu anlaşılan kişiler üzerine paravan şirket kurdukları belirlendi.

İzmir'de çok sayıda lüks rezidans kiralayarak buraları suç faaliyetlerinde kullandıkları tespit edilen çete üylerinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri paravan şirketlerin ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları anlaşıldı. Şebeke üyelerinin ayrıca yakınları üzerine otomotiv firması kurarak yakınlarının ve bu otomotiv firmasının üzerine 15 adet lüks marka araç aldıkları, banka hesaplarındaki işlem hacminin ise yaklaşık 550 milyon lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olan 15 araç ile yine şüphelilere ait firma ve banka hesaplarına el konuldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis yapılanması içerisinde yer alan 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkezli İstanbul, Adana, Balıkesir, Muğla illerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eş zamanlı operasyonda 49 şüpheliden 35'i yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyal, 60 adet pos cihazı, ruhsatsız 1 adet tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs ve firmaların banka hesaplarına ve 15 adet lüks marka araca el konuldu.

17 BİN LİRALIK SAAT, LÜKS ARAÇLAR

550 milyon liralık vurgun yapan yasa dışı bahis çetesinin lüks yaşamı fotoğraf karelerine yansıdı. Siber polis tarafından yürütülen Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenlerin liderliğini yaptığı şebeke üyelerinin 17 bin 892 lira değerinde kol saati taktığı görüldü. Lüks marka araç kullanan çete üyelerinin tatil ve pahalı araçlar önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.