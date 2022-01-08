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Giriş Tarihi: 8.1.2022 11:18 Son Güncelleme: 8.1.2022 11:24

550 polis ile uyuşturu satıcılarına operasyon

BEKİR COŞKUN
550 polis ile uyuşturu satıcılarına operasyon

Mersin'de 550 polisin katıldığı 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Mersin'de 550 polisin katıldığı 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.
Narkotik köpekleri ile helikopter ve drone desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 85 adreste çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı semtlerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, şahısların uyuşturucuyu Doğu illerinden Mersin'e getirip sattıkları tespit edildi. 550 polisin katılımı ile düzenlenen şafak operasyonunda daha önce belirlenen 85 adreste arama yapıldı.

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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550 polis ile uyuşturu satıcılarına operasyon
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