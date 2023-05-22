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Giriş Tarihi: 22.5.2023 17:11 Son Güncelleme: 22.5.2023 17:49

554 bin Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı,  Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan "gönüllü geri dönüş bürolarında, "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" programlarıyla bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bin 107'ye ulaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
554 bin Suriyeli ülkesine döndü

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan bölgelerde hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Türkiye'nin danışmanlığında, yerel meclislerce, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, spordan gençlik çalışmalarına ve ticaretin arttırılmasına yönelik yatırımlarla cazip hale getirilen bölgelerde Suriyelilerin gönüllü dönüşü de sürüyor.

554 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Karkamış ilçesine gelen bir grup Suriyeli, sınır kapısı yakınında bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Karkamış Gönüllü Geri Dönüş Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından Karkamış Gümrük Kapısı'ndan geçerek, ülkelerine gitti.

Göç İdaresi Başkanlığı'nca Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan gönüllü geri dönüş bürolarında, "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" prensibiyle yürütülen çalışmalarda, bu güne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 554 bin 107'ye ulaştığı öğrenildi.

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554 bin Suriyeli ülkesine döndü
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