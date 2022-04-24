57. Alay Şehitliği’nde ecdada vefa

Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı kabul edilen Anzak çıkarmasını, tamamı şehit olmasına rağmen durduran ve kahramanlıkları aradan geçen 107 yıla rağmen gururla anlatılan, 19. Tümen'e bağlı 57. Alay'ın Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliği, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce kişiyi ağırlıyor. Şehitlikte dua eden, ecdadın savaşlardaki kahramanlıklarını kılavuzlardan dinleyen ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşıyor. Birliğin, kara savaşının başladığı 25 Nisan 1915'ten itibaren çok kritik görevler üstendiğini belirten Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı Alan Kılavuzu Ahmet Balcı, "Onları biz hep kahramanlıklarıyla biliriz ama belki de bu kahramanlığın arkasında ödenen çok büyük bir bedel var. Burada çok büyük kayıplar vermişler. Bu savaş 8.5 ay sürmüş. Onlar da yaklaşık 8 metreye düşen, 'dünyanın en yakın siperleri' diye tabir edebileceğimiz bu mevkide savaşmışlar. Bu sebeple Çanakkale Savaşları'nın en kahraman ve en bilinen birliği haline gelmişler. 1915'te kurulduktan sonra 1917'de en son Filistin Cephesi'ne doğru bu birlik lağvedilmiş. O günden sonra da onların kahramanlığı gelecek kuşaklara da örnek teşkil etsin diye birliği lağvetmişler" dedi.