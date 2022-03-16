58 yıl son ağabeyinin mezarını bulmanın mutluluğunu yaşadı

1943 yılında Muş'ta doğan Ali Çimen 1963 yılında askerlik görevini yapmak üzere Konya'ya geldi. 1 yıl sonra ölüm haberini alan aile, araştırdığında Ali Çimen'in geçirdiği bir kaza sonucu kurtarılamadığını ve şehit olduğunu öğrendi.

Ancak o dönem nereye defnedildiği bulunamadı. Ali Çimen'in ailesi imkanlar dahilinde araştırsa da bir sonuca ulaşamadı. Yeğen Zeynep Çimen'de üniversite eğitimi için geldiği Konya'da birçok kez uğraşsa da amcasının mezarının yerini bulamadı.

58 YIL SONRA GELEN MUTLULUK

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlileri 3 ay süren bir çalışma sonucu Konya Şehitliğinde mezarı bulunan Ali Çimen'in ailesine ulaştı. Haber alan Kali Çimen, kızı Zeynep ile birlikte Aydın'dan Konya'ya geldi. Ağabeyinin mezarı başında 58 yıl sonra dua eden Çimen, "Ağabeyim hayatını kaybettiğinde ben küçüktüm. Sadece bir kaza sonucu öldüğünü biliyorduk. Birçok kez aradık ama mezarının yerine bulamamıştık. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bizi buldu. Haberi aldığımızda çok mutlu olduk. Ağabeyimin mezarına sarılıp, ona her şeyi anlattım. Bizi duyduğuna ve anladığını biliyorum. Artık mezarının nerede olduğunu biliyorum. Rabbim bize bu günleri de nasip etti. Bize ağabeyimden askerdeyken gönderdiği mektupları kaldı" dedi.







Zeynep Çimen ise, "Babamla birlikte şehit amcamın mezarı başında dua etmek benim için hem çok büyük mutluluk hem de çok büyük bir gurur" diye konuştu.