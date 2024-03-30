599 düzensiz göçmen 20 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 ilde 4 günde gerçekleştirilen 'Kalkan-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçısı ve 599 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik jandarma tarafından 4 gün devam eden 'Kalkan-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı. Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla'da yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, 13'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Operasyonlar sonucu 13 adet araç, 2 adet sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.Öte yandan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir dinlenme tesisinde polisin durdurduğu yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si yarı baygın 52 düzensiz göçmen bulundu. Hayati tehlikeleri süren 7 göçmen hastaneye kaldırılırken aracın sürücüsü gözaltına alındı.