5’inci kattan düşen işçinin ölümünde şüphe

İSTANBUL'UN Tuzla ilçesinde 26 Temmuz'da yaşanan olayda, lüks bir site inşaatının dış cephesinde mesai arkadaşlarıyla birlikte çalışan İsa Demirci (42), 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Demirci'nin düşmesinin ardından çekilen görüntülerde, Demirci'nin yerde yattığı ve mesai arkadaşlarının da ambulansın gelmesini beklediği görülürken, polis Demirci'nin mesai arkadaşlarının ifadesini aldı. Ordu'da toprağa verilen Demirci'nin yakınları, Demirci'nin ölümünün şüpheli olduğunu öne sürdü. Demirci'nin kardeşi Yunus Demirci, "Ben inanıyorum ki ağabeyim inşaattan düşerek ölmedi. Ortada şüpheli işler var. Ağabeyim öldükten sonra cebinden telefonu alınmış ve içindeki kayıtlar silinmiş. Silinen kayıtların ortaya çıkmasını ve kamera görüntülerinin incelenmesini istiyorum" dedi.