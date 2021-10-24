5’inci kattan düştü sporla hayata tutundu

GAZİANTEP
'TE 15 yıl önce çalıştığı inşaatın 5'inci katından asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi Yusuf Cebe'nin (58) omuriliğinde ve bacaklarında ağır hasar oluştu. 3 ay hastanede yatan ve beline takılan 11 platinle yaşamak zorunda kalan Yusuf Cebe, geçirdiği ameliyatların ardından doktorların, "Artık yürüyemezsin" demesine rağmen pes etmedi. 2015'te eşi ve kızı ile birlikte memleketi Adıyaman
'a dönen Cebe inanılmaz bir azimle her gün spor yaparak tekrar yürümeye başladı. SABAH'a konuşan Yusuf Cebe, "Hiçbir zaman ümidimi yitirmedim" dedi.