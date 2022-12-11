6 eser aynı anda yükseliyor

Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçede başlattığı inşaat projeleri hızla yükseliyor. 2 Aralık'ta temeli atılan Beştelsiz Kapalı Pazar Alanı Otopark ve Spor Tesisi tamamlandığında, semt sakinleri 20 bin metrekarelik yeni bir tesise kavuşacak. Zeytinburnu Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Millet Camii inşaatında da yoğun mesai devam ediyor. 3 bin kişilik ibadet alanına sahip projede emekliler kıraathanesi, Kur'an Kursu ve abdesthaneler bulunacak. 2019'daki Silivri depreminde hasar gören ve temelleri 17 Haziran'da yeniden atılan Konyalı Cami, 2023 yılı Ramazan Bayramı'nda ibadete açılacak. 19 Eylül 2022'de çıkan yangın sonrası tahrip olan Tarihi Merkezefendi Fırını'nın restorasyonu da tüm hızıyla sürüyor. Beştelsiz Mahallesi'nde temeli 9 Kasım'da atılaneytinburnu Spor Merkezi, 1 yılda bitirilecek. Eski belediye hizmet binasında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan Geç Roma- Erken Bizans dönemine ait mozaiklerin bulunduğu alanın bahçesinde de yeni bir sosyal tesis inşaatına başlandı.