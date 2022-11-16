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Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:13

6 milyonluk tele dolandırıcılık çetesi çökertilmişti: 39 şüpheli tutuklandı

‘Açık hat’ olarak bilinen ve yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı hatlardan vatandaşları arayıp kendilerini banka çalışanı, hakim ve savcı olarak tanıtarak 61 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 47 kişi adliyeye getirildi. Savcılık, işlemlerinin ardından 47 şüphelinin hepsini tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik ise 47 şüpheliden 39’unun tutuklanmasına karar verirken 8 şüpheli adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
6 milyonluk tele dolandırıcılık çetesi çökertilmişti: 39 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 'açık hat' olarak bilinen ve yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı hatlardan kendilerini hakim, savcı ya da komiser, jandarma olarak tanıtarak toplam 61 kişiyi dolandırdıklarını, kurdukları tezgahla yaklaşık 6 milyon vurguna imza attıklarını tespit etmişti. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaysa örgüt lideri başta olmak üzere 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın İstanbul başta olmak üzere 11 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 45 kişinin ardından 2 şüpheli daha yakalandı. Emniyet işlemleri tamamlanan 47 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

SAVCILIKTAN 47 ŞÜPHELİNİN HEPSİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 47 şüphelinin tamamı 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlara ilişkin olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

39 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, sorgularının ardından 47 şüpheliden 39'unun 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlara ilişkin olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanmasına karar verdi. 8 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri şartıyla serbest bırakıldı.

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6 milyonluk tele dolandırıcılık çetesi çökertilmişti: 39 şüpheli tutuklandı
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