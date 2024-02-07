6 Şubat şehitleri Arnavutköy’de anıldı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için Arnavutköy Belediyesi tarafından anma programı gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak başlanan programda daha sonra Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin (ARKUR) çalışmalarının yer aldığı film gösterimi yapıldı. Düzenlenen organizasyona çok sayıda arama kurtarma gönüllüsünün yanı sıra Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'da katıldı. Program sonrasında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Asrın felaketinin yıldönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlara gani gani rahmet diliyorum. Eşi benzeri görülmemiş bir afetten bahsediyoruz. Hatay Kırıkhan'da aşevi, çadır kent, alan temizliği ve ilaçlama gibi temel ihtiyaçları yerine getirmeye yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.