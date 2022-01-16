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Giriş Tarihi: 17.1.2022

6 yaşında karar verdı 24’ünde doktor oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
6 yaşında karar verdı 24’ünde doktor oldu

Karaman'da yaşayan Mehmet Sezgin, çocukken epilepsi hastası olan ablasını iyileştirmek için 'büyüyünce doktor olacağım' dedi. Anaokulu mezuniyeti gösterisinde bile doktor olup şiir okuyan Sezgin, tüm zorluklara rağmen gece gündüz çalışıp tıp fakültesini kazandı. Ablasına verdiği sözü tutarak 24 yaşında doktor olup beyaz önlüğü giyen Mehmet Sezgin, doktorluğa olan yolculuğunu ise öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla paylaştı. Şu anda İstanbul'da görev yapan Dr. Mehmet'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları "İşte azmin zaferi" dedi.

Karaman'da 18 yıl önce annesi, ablası ve ağabeyiyle birlikte yaşayan Mehmet Sezgin, epilepsi hastası ablasının geçirdiği nöbetleri görünce doktor olup insanları iyileştirmeye karar verdi. Ablasına "Abla ben büyüyünce doktor olup seni tedavi edeceğim" diyen Mehmet Sezgin, çocukluk hayali olan doktorluk için gece gündüz ders çalıştı. Tüm zorluklara rağmen hiç pes etmeyen Sezgin'in en büyük destekçisi ise ilkokul mezunu olan annesi oldu.

6 YAŞINDA ÇOCUK DOKTOR, 24 YAŞINDA GERÇEK DOKTOR

Çocuk yaşta doktorluğa merak salan Mehmet Sezgin, 6 yaşında anaokulundaki mezuniyet gösterisinde doktor oldu. Doktor önlüğü ve boynuna astığı stetoskop ile gösteride şiir okuyan Mehmet Sezgin, ilk ve orta okulu birinciliklerle bitirdi. O tarihte girdiği SBS sınavında Türkiye birincisi olan Mehmet Sezgin, Ankara Fen Lisesi'nde okudu. Daha sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Şu an İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Sezgin şunları söyledi: "Ablamın nöbet geçirdiğinde çok üzülüyordum. O yüzden çocukken doktor olup insanları iyileştirmenin hayalini kuruyordum. Ablama 'Ben büyüyünce doktor olup seni tedavi edeceğim' dedim. Ben zorluklar içinde büyüdüm. En büyük destekçim ilkokul mezunu olan annemdi. Çok ders çalıştım ve SBS'de Türkiye birincisi olup Ankara Fen Lisesi'ni kazanınca ailemden ayrıldım. 14 yaşında yurtta kalarak eğitimime devam ettim. Gece gündüz çalışıp tıp fakültesini kazandım. 6 yaşında anaokulunda giydiğim beyaz önlüğün gerçeğini 24 yaşında giyip doktor oldum. Şimdi İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi acil Servisinde pratisyen hekim olarak görev yapıyorum"

İŞTE AZMİN ZAFERİ

Çocukluk hayalini azim ve gayretle gerçekleştiren Mehmet Sezgin; "Benim içimde hep insanlara yardım etme ve iyileştirme duygusu vardı. Bir insanı tedavi etmek beni çok mutlu ediyor. Annemin desteği ve ağabeyimin verdiği harçlıklarla tıp fakültesini bitirdim. 18 yıl önce anaokulunda beyaz önlükle doktor şiiri okuduğum o günkü fotoğrafımı, doktor olduktan sonraki fotoğrafımla sosyal medyada paylaştım. Öncesi sonrası fotoğrafımı gençlerimize örnek olması için paylaştım. Hayalleri gerçekleştirmek imkansız değil. Biraz azim ve biraz sabır başarıya götüren en büyük şey" diye konuştu. Doktor Sezgin'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Kimileri "İşte azmin zaferi" yorumunu yaptı.

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6 yaşında karar verdı 24’ünde doktor oldu
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