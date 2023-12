6 yıl sonra bir ilk! İşte Yunanistan ile yeni dönemin şifreleri

Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu Atina Bildirgesi'ne göre iki ülke, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak

HER DÜZEYDE ETKİLİ İLETİŞİM KANALLARI, ANLAŞMAZLIKLARA DOSTANE ÇÖZÜM GAYRETİ



Ziyarette Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi imzalandı. Bildirgede iki komşu ülke arasındaki bağların bölgenin refahını ve dinamizmini önemli ölçüde arttırma potansiyeline sahip olduğunun altı çizildi.Dostluk ve karşılıklı güven ortamında her iki toplumun yararı için ortaklaşa çalışmaya devam etme ihtiyacı vurgulandı.Mevcut kurumsal mekanizmalar aracılığıyla ikili ilişkileri yoğunlaştırmak amaçlandı.İyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla, her iki Tarafın da mevcut ve gelecekteki zorluklar karşısında birbirlerinin hukuki pozisyonlarına halel getirmeksizin dayanışma ruhunu geliştireceklerini vurgulandı. Olumlu atmosferi ve gündemi teşvik etmek amacıyla, her iki Tarafın da sonuç odaklı bir yaklaşımla her düzeyde ziyaret teatisini teşvik edeceğinin altını çizildi.İhtilaflı durumlardan ve olası tırmanmadan kaçınılmasının vurgulanması suretiyle, ikili ilişkilerin başarılı bir şekilde yönetilmesi için her düzeyde etkili iletişim kanallarının ve mekanizmalarının önemi vurgulandı.





Şu hususlar üzerinde anlaşmaya varıldı:



*Ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında, istikşafi/istişari görüşmeler



*Ortak çıkarlara yönelik adımları içeren, önemli ve somut çıktılar elde etmek, gündemi yapılandırılmış bir şekilde düzenlemek ve yeni maddelerle devamlı güncellemek amacıyla pozitif gündem



*Yersiz gerginlik kaynaklarının ve bunlara ilişkin risklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak, askeri alandaki tedbirleri de içeren Güven Artırıcı Önlemler.



*Taraflar, söz konusu Bildirge'nin lafzını ve ruhunu zayıflatacak, itibarsızlaştıracak veya bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden sarfınazar etmeyi taahhüt ederler.



*Taraflar, aralarında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı, doğrudan istişare yoluyla veya Birleşmiş Milletler Şartı'nda öngörülen, ortaklaşa belirlenecek diğer yollarla dostane biçimde çözmek için gayret göstereceklerdir.



*Bildirge, uluslararası hukuk uyarınca Taraflar için bağlayıcı bir uluslararası anlaşma teşkil etmez.

*Yorum farklılığı halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

İŞTE VİZE KOLAYLIĞI SAĞLANACAK 10 ADA

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairidis, anlaşma kapsamındaki adaları sıraladı. Bakanın açıklamasına göre anlaşma Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayacak.