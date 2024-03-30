60 bin mavi yakalı aranıyor

rganize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun istihdam oranı en yüksek olarak açıkladığı Tekirdağ'da sanayi kuruluşlarında çalışan 60 bin kişinin EYT'den emekli olduğunu söyledi. Noyan, "Tekstil sektöründe meydana gelen yavaşlamaya rağmen tekrar mavi yakalı ihtiyacımız çok üst seviyede devam etmektedir" dedi. TÜİK, 2023'e ait iş gücü istatistikleri raporunda Trakya illeri Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli, istihdam oranı en yüksek iller olarak açıklandı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, istihdam oranının en yüksek olarak açıklandığı Tekirdağ'da 200 bini 14 Organize Sanayi Bölgesi'nde olmak üzere il genelindeki sanayi kuruluşlarında toplam 460 bin sigortalı çalışan istihdam edildiğini söyledi.Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle tekstil sektöründe yavaşlamalar yaşandığını belirten Noyan, "Burada son zamanlarda tekstil sektöründe meydana gelen yavaşlamaya rağmen tekrar mavi yakalı ihtiyacımız çok üst seviyede devam etmektedir. Bunun en büyük nedeni, bölgemizde bulunan mavi yakalıların büyük bir kısmında EYT nedeniyle yaklaşık 60 bin civarında bir çalışanın iş hayatından ayrılması. Yine burada çifte pasaport sahibi soydaşlarımızın yurt dışına çalışmayı tercih etmesi bu nedenlerden biri olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra yine bölgemizin İstanbul'a yakın olması ve buradan bir sanayi göçünün de bölgemize gelmesi, buradaki arazi fiyatlarının uygun olması, lojistik imkanların olması, kara, hava, deniz lojistik yönüyle büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle bölgemiz çok cazip hale gelmektedir. Personel ihtiyacı tekstil sektöründeki bu duranlığa rağmen halen ihtiyaç olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı. Noyan, tekstil sektörünün yaşadığı sıkıntılar nedeniyle farklı pazar arayışının sürdüğünü söyleyerek, "Tekstil sektöründe pandemi ile başlayan sıkıntılar, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ve maliyetlerde meydana gelen artış, personel maliyetleri, enerji maliyetleri nedeniyle gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Sanayicilerimiz farklı pazar arayışına girmiş durumda. Bunda özellikle ev tekstili daha fazla bunu hissetmeye başladı. Giyim konusunda da tercihlerimiz hepimiz biraz bunu yavaşlatmış durumdayız. Bu nedenle de satışlarda bir yavaşlama söz konusu" diye konuştu. DHA