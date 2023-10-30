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Giriş Tarihi: 31.10.2023

60 metrelik uçuruma düştü

Litvanya’dan deniz ve dağ turizmi için Antalya’ya gelen 23 yaşındaki Oscar Leha, Geyik Dağı’ndaki yürüyüş sırasında 60 metrelik uçurumdan düşerek öldü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
60 metrelik uçuruma düştü
Litvanya'dan, 5 gün deniz, 2 gün dağ turizmi programıyla Antalya'ya gelen 25 kişilik grup, önceki sabah Gündoğmuş ilçesindeki Taşeli Platosu'nun en yüksek dağlarından Geyik Dağı'na gitti. Rehber eşliğinde trekking yapan gruptan 23 yaşındaki Oscar Leha, dengesini kaybederek 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Bunun üzerine 4 turist, Oscar Leha'yı kurtarmak için uçurumdan aşağıya indi. Ancak onlar da kayboldu. Diğer grup, bölgede telefonlar çekmediği için en yakın yerleşim yerinin yakınına kadar yürüyüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.




HELİKOPTERLE KURTARILDILAR
İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. Uçuruma inen ekipler, Oscar Leha'nın cansız bedeni ve onu kurtarmak için inen ancak mahsur kalan diğer 4 Litvanyalıya ulaştı. Oscar Leha'nın cansız bedeni ile 4 arkadaşı, helikopterle alınarak ambulansın bulunduğu yere taşındı. Grubun diğer üyeleri de jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye ulaştırıldı. Oscar Leha'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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60 metrelik uçuruma düştü
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