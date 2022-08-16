60. Yoğurt Festivali’ne Yıldız Tilbe ile unutulmaz final

Silivri'nin en ünlü festivallerinden biri olan 60. Yoğurt Festivali'nin son gününde renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününe ilgi artarak devam etti. Festival kapsamında düzenlenen Baloncuk Gösterisi ile çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Gerçekleştirilen Çocuk Şenliği etkinliğinde; el ve yüz boyama, şişme oyun alanları, atölye çalışmaları, maskotlar ve animasyon gösterileri ile çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Düzenlenen Balık Tutma Yarışması'nda ise büyük çekişme yaşandı. Her yaş grubundan katılımcının boy gösterdiği yarışmayı birinci tamamlayan Onur Ülgen ve Arzu Ülgen 5000 TL, ikinci Elvan Ünal ve Emir Ünal 3000 TL, üçüncü İnan Uyanık ve Meltem Uyanık ise 1500 TL kazandı. Abdülkadir Güzel, Çınar Güzel, Erhan Asker ve Meral Asker ise mansiyon ödülünün sahibi oldu.

EN GÜZEL YOĞURT İÇİN YARIŞTILAR

60. Yoğurt Festivali kapsamında Köy Pazarı Amfitiyatro'da gerçekleştirilen Geleneksel Yoğurt Mayalama Yarışması ile Silivri'nin en güzel yoğurdu seçildi. Jüri üyeliğini Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Bakkaloğlu, Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Ercan, Yazar Süleyman Dilsiz, Gastronomi Danışmanı Şef Savaş Ergen, Yoğurt Ustası Aysun Subaşı'nın yaptığı ve 22 yarışmacının katıldığı Yoğurt Mayalama Yarışması'nda Ufuk Tunç birinci olarak yarım altın, Şaziment Çelik ikinci olarak çeyrek altın, Neriman Akkul Aydın ise üçüncü olarak gram altın kazandı.

ÖDÜLLÜ TURNUVALAR NEFESLERİ KESTİ

60. Yoğurt Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü turnuvalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Plaj Futbolu Turnuvası'nda birinci olan Pırıltı Bijuteri takımı 5000 TL, ikinci Gazitepe takımı 3000 TL, üçüncü Semizkumlar takımı ise 1500 TL ödül kazandı. Plaj Voleybolu Turnuvası'nın birincisi Star Voleybol takımı 5000 TL, ikincisi DeyDey takımı 3000 TL, üçüncüsü Aslı's takımı ise 1500 TL'lik ödülün sahibi oldu. Satranç Turnuvası'nda birinci olan Metehan Özen 5000 TL, ikinci Can Mıhçıyazgan 3000 TL, üçüncü Hakan Yaramış ise 1500 TL ödül kazandı. Tavla Turnuvası'nda birinciliği kazanan Burak Sezgi Eliboler 5000 TL, ikinci Yılmaz Yurtsever 3000 TL, üçüncü Mustafa Çiyanlı ise 1500 TL'lik ödülün sahibi oldu. 3x3 Basketbol Turnuvası Yıldız Kadın Kategorisinde birinci olan Salladım Girdi takımı 1500 TL, ikinci Savage West takımı 1000 TL, üçüncü İsimsizler takımı ise 500 TL kazandı. Genç Kadın Kategorisinde birinci olan Brakya takımı 2000 TL, ikinci Rainbow takımı 1250 TL, üçüncü Güngören Belediyesi takımı ise 750 TL'lik ödülün sahibi oldu. Genç Erkek Kategorisinde birinci olan Philip Morris takımı 2000 TL, ikinci Air Dunk takımı 1250 TL, üçüncü 3 XL takımı ise 750 TL ödül kazandı. Büyük Erkek Kategorisinde birinciliği kazanan Şut Özürlüler takımı 5000 TL, ikinci KZN takımı 3000 TL, üçüncü İstanblue A1 takımı ise 1500 TL'lik ödülün sahibi oldu.

YILMAZ: "İYİ Kİ BİRİZ İYİ Kİ BERABERİZ"

Festivalin son gününde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Tohumun toprakla, alın terinin, emeğin hasatla buluştuğu, yeşilin maviyle, denizin ormanla el ele tutuştuğu, aşkın sevgiyle, hoşgörünün kardeşlikle kucaklaştığı güzel şehrim Silivri… Ne güzelsin, ne büyüksün Silivri… Bu şehir ki antik çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, huzurun, mutluluğun, bolluğun, bereketin, barışın ve kardeşliğin daima adresi olmuş. Üzerine hikâyeler yazılmış. Orhan Gazi ile Bizans Prensesi Teodora'nın nikahına şahitlik etmiş. Piri Mehmet Paşa'ya yurt olmuş. Osmanlı'nın batıya açılan kapısı, Evlad-ı Fatihanların, Alplerin, Erenlerin yareni olmuş, onları ağırlamış. Bugün de verimli topraklarıyla, dereleri, ormanları, denizi, inci gibi sahilleriyle Türkiye'nin parlayan yıldızı, marka kenti olmuş. Göreve geldiğimiz ilk günden beri aşkla, sevgiyle, hiç eksilmeyen enerjimizle, tüm gücümüzle bu şehre, bu şehrin güzel insanlarına hizmet ediyoruz, hizmetkârlık yapıyoruz. Ne mutlu ki bu şehre hizmetkâr olmayı, hizmet etmeyi bize nasip etti Cenab-ı Allah ve bu şehrin güzel insanlarına, sizlere, bu şehre beni hizmetkâr ettiğiniz için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki biriz, iyi ki beraberiz. Sevgili Silivrili hemşehrilerim… 60. Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali'nde beraberiz. Final gecemiz, üçüncü gecemiz. Eğleniyoruz, coşkuyla kutluyoruz. Kültürden sanata, spordan birçok etkinliğe kadar 7'den 77'ye herkes bu festivalde bir şeyler buldu. Tabii ki güleceğiz, tabii ki eğleneceğiz ama üretmeyi, çalışmayı, üreterek yaşamayı asla unutmayacağız. Çok çalışacağız, alın terimizi, emeğimizi bu topraklardan, İstanbul'un en verimli topraklarından eksik etmeyeceğiz. Haysiyetimizi kaybetmeyeceğiz. Üreterek yaşayacağız, çalışarak yaşayacağız ve hep beraber marka kent Silivri'yi inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle festivalimize emek veren tüm mesai arkadaşlarıma, sponsorlarımıza, iş insanlarımıza ve bu festivali renklendiren, renk katan Silivri'nin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun." dedi.

YILDIZ TİLBE FIRTINA GİBİ ESTİ

Yoğurt Festivali'nin üçüncü günündeki sahne programlarına katılım rekor seviyede oldu. Yeni Nesil Gençlik Spor Kulübü'nün sahne performansı büyük beğeni toplarken, Kafkas Halk Dansları Ekibinin gösterisi ise nefesleri kesti. Silivri sahili festival alanında sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, birbirinden güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirdi. Festivali izlemeye gelenlerin kulaklarının pasını silen Tilbe, performansıyla Silivri'de adeta fırtına gibi esti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ünlü sanatçıya Silivri Yoğurdu hediye etti ve çiçek takdiminde bulundu.

Yoğurt Festivali'ne davet edilen ancak programları sebebiyle katılım sağlayamayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli festivale gönderdikleri telgraflar ile Silivrililere selamlarını iletti. Yoğurt Festivali'ne; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Silistre İl Başkanı Sezgin Galip, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Milletvekili Cevdet Çakırov, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Milletvekili Güner Ahmet, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Kubrat Belediye Başkanı Alkin Nebi, Hak ve Özgürlükler Partisi İstanbul Temsilcisi Fahri Vatansever, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.