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Giriş Tarihi: 10.1.2022

61 bin 727 yeni vaka, 173 vefat

61 bin 727 yeni vaka, 173 vefat
Türkiye'de dün 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı. 173 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 35 bin 163 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.99 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 136 milyon 281 bin 40 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi: "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son 3 hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 6.2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar." ANKARA

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61 bin 727 yeni vaka, 173 vefat
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