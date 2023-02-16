62 yaşındaki Hüseyin Berber: Su şişesine idrarımı yaparak, soğumasını bekleyip içtim

Hatay'da 183 saat sonra Eser Apartmanı'nın enkazından sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber, tedavi gördüğü, Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşadığı dehşeti anlattı.
Enkaz altında kaldığında her yer çok karanlık olduğunu belirten Berber, "Sürekli bağırdım ama kimseden ses gelmiyordu. Oturduğumuz bina 15 katlıydı. Ben binanın giriş katında oturuyordum. Deprem olduğum zaman hemen ayağı kalktım. Sonrasında dolap ile duvar arasında kaldım. Çocuklarım evden çıktı, ama ben çıkamadım" diye konuştu.
Deprem olurken yere çöktüğünü belirten Berber, "Üstüme duvar yıkılınca ben dolap ile duvar arasında kaldım. Üzerime halı gibi bir şey aldım. Evde 5 kişiydik, onlara seslendim. Onlardan ses duymayınca kurtulduklarını anladım. Duyduğum çalışma seslerini duyunca rahatlıyordum. Bağırmaktan boğazım şişmişti" dedi.
Şeker hastası olan Hüseyin Berber, yatağının yanında olan bir şişe su ve ilaçlarının olduğunu, onlarında şansından yanına düştüğünü belirterek, "İlaçlarımı içtim. Suyumu içtim. Su bitince şişenin içine idrarımı yaparak, soğumasını bekleyip içtim. Bu şekilde hayatta kalmaya çalıştım" diye konuştu.
Kurtarma ekipleri gelene kadar bulunduğu yerde oturduğunu anlatan Berber, "Kurtarma ekipleri, altında olduğum yeri deldi. Kısık sesimle bağırmaya başladım. En sonunda, kurtarma ekipleri elini bana uzattı. Küçük bir delikten beni çıkardılar" dedi.
Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Hüseyin Berber'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı!