62 yaşındaki Hüseyin Berber: Su şişesine idrarımı yaparak, soğumasını bekleyip içtim

Enkaz altında kaldığında her yer çok karanlık olduğunu belirten Berber, "Sürekli bağırdım ama kimseden ses gelmiyordu. Oturduğumuz bina 15 katlıydı. Ben binanın giriş katında oturuyordum. Deprem olduğum zaman hemen ayağı kalktım. Sonrasında dolap ile duvar arasında kaldım. Çocuklarım evden çıktı, ama ben çıkamadım" diye konuştu.