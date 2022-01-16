63 bin 967 yeni vaka, 177 vefat

Türkiye'de dün 384 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı. 177 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 52 bin 16 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.23 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 139 milyon 71 bin 821 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın."