Haberler Yaşam Haberleri 63 bin 967 yeni vaka, 177 vefat
Giriş Tarihi: 16.1.2022

63 bin 967 yeni vaka, 177 vefat

63 bin 967 yeni vaka, 177 vefat
Türkiye'de dün 384 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı. 177 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 52 bin 16 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.23 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 139 milyon 71 bin 821 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Sezen Aksu sosyal medyada gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni açtı
SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifre ortaya çıktı! Kritik isim gözaltında itiraf etti...
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
Yazar Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti!
TELE1'de FETÖ skandalı! Evren Özalkuş örgütün ekran yüzü çıktı
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
63 bin 967 yeni vaka, 177 vefat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA