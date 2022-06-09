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Giriş Tarihi: 10.6.2022

63 yaşında mezun oldu

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
63 yaşında mezun oldu
Kütahya'da yaşayan Üzeyir Aydın (63), 1978'de Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Ancak o dönemdeki anarşi olayları nedeniyle okulunu bırakıp memleketine dönerek esnaflığa başladı. Çıkan öğrenci affından yararlanıp 40 yıl sonra tekrar kaydını yaptıran Aydın, 2018'de Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. 4 yıllık eğitimini tamamlayan Aydın, torunlarıyla katıldığı mezuniyet töreninde diplomasını Belediye Başkanı Alim Işık'ın elinden aldı. Üniversiteyi okumada yaşın hiçbir öneminin olmadığını söyleyen Aydın, "Yeniden üniversiteye başlamak çok güzel bir duygu ve bunun örnek olmasını istiyorum. Kimse, 'Bizden geçti artık' demesin" ifadelerini kullandı.

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63 yaşında mezun oldu
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