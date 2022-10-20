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Giriş Tarihi: 21.10.2022

6500 ışık yılı uzaktaki muhteşem manzara

6500 ışık yılı uzaktaki muhteşem manzara
NASA'nın fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Yaratılış Sütunları olarak bilinen toz bulutunu görüntüledi. Yaratılış Sütunları denen bu soğuk ve yoğun hidrojen ve toz bulutu dünyadan 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızı'ndaki Kartal Nebulası'nda yer alıyor. Bu sütunlar, yıldızların yoğun morötesi ışıklarıyla şekil alıyor ve aydınlanıyor. Fakat bu radyasyon aynı zamanda sütunları dağıtıcı bir etkiye sahip. Yaratılış Sütunları daha önce Hubble Teleskobu tarafından 1995 ve 2014'te görüntüledi. Webb, kızılötesi sensörleri sayesinde sütunlardaki toz bulutlarının bulanıklaştıran etkisini bertaraf ederek bölgede oluşan yeni yıldızları daha iyi inceleyebiliyor.

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6500 ışık yılı uzaktaki muhteşem manzara
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