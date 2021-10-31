66 yıllık baba mesleğini sürdürüyor

İSTANBUL Eyüpsultan
'daki Pierre Loti
'de unutulmuş bir mesleği yaşatmaya devam eden Alev Özkan (49), ilçenin geçmişle bağlarından birine sahip çıkıyor. Evli ve bir çocuk annesi Alev Özkan, babasının 66 yıldır devam ettirdiği cam üfleme sanatını icra ediyor. Kızının ismini mesleğine özgün olarak "Alev" koyan baba Hikmet Çetin
, kızına 77 yaşına gelmesine rağmen mesleğin tüm inceliklerini öğretmeye devam ediyor. Cam üfleme sanatını 8 yıldır devam ettirdiğini ifade eden Alev Özkan'ın hedefi ise bu mesleğe sahip çıkacak gençler yetiştirmek. Eşi Yusuf Özkan
'la tarihi mekândaki dükkânda çeşit çeşit ürünler tasarlayan Alev Özkan'a Eyüpsultan Belediyesi de destek veriyor. Cam Üfleme sanatına 41 yaşından sonra başladığını belirten Alev Özkan, "Babam 66 yıllık çeşm-i bülbül ustasıdır. Özellikle müşteri geldiği zamanlarda tezgâhı bana bırakıp giderdi. Çaresiz kalınca, müşterilere mahcup olmamak için işi öğrenmeye başladım. Sabır isteyen bir iş bu. Terapi gibi geliyor bana. Camlarla oynuyorum, renkleri birbirine katıyorum. Takı ürünleri; kolye, bileklik, nazar boncuğu, kalpler yapıyorum" dedi.
BELEDİYE BÜNYESİNDE DERS VERECEK
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ürünlerine ilgi gösterdiğini söyleyen Özkan, "Eşim de bana yardımcı oluyor. Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken
ve belediyenin kadın kolları birimi destek veriyor. Yakında belediye bünyesinde dersler vermeye başlayacağım. Pierre Loti gibi tarihi bir mekâna böyle bir meslek çok güzel yakışıyor" şeklinde konuştu. Alev Özkan'ın eşi Yusuf Özkan ise "Bu bir Osmanlı sanatıdır. Bu sanatın unutulmaması için devam ettiriyoruz" dedi.