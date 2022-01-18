69 bin 658 yeni vaka, 157 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 418 bin 253 kişiden 69 bin 658'ine Kovid- 19 tanısı konulurken, 157 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 77 bin 612 oldu. İkinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.07, birinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 92.30 olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 865 bin 637 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin." ANKARA