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Giriş Tarihi: 27.1.2024

7 asırlık gelenek sürüyor

7 asırlık gelenek sürüyor
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği devam ettiriliyor. Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde, esnaf hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor. Gelenek soğuk havaya rağmen yine devam ettirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duası sonrasında esnaf ve vatandaşlara pilav ikram edildi.

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7 asırlık gelenek sürüyor
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