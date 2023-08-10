7 Bela Taner’i vuranlar yakalandı... “8 sene önce polisi uyutup kaçmıştı”

POLİSLERİ UYUTUP KAÇMIŞ

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Tanır Şanlı'nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan husumetlisinin iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı'nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi. İlaçlı meyve suyuyla polisleri uyutmuştu. Yaralanan Şanlı yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliği tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.