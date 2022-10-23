7 bin 500 TL maaşla çoban bulamıyorum!

Çeşitli meslek sektörlerinde faaliyet gösterdikten sonra memleketine dönerek, genç yaşta 580 küçükbaş ve 63 büyükbaş ile hayvancılık sektörüne atılan Özgür Fırat Aydın, kısıtlı imkanlarla hayvan ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor. Devlet ve kendi imkanlarıyla belirli bir seviyeye kadar ulaşabilen Aydın'ın hayvancılık sektöründe karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi de çoban bulamamak. Çoğu gencin eğitimin ardına saklandığını vurgulayan Aydın, "Bu gençlerimiz belirli bir yaşa geldikten sonra iş bulamıyorlar" dedi.

ZARAR ETMİYORUZ AMA ÇOKTA KAZANMIYORUZ

Kendisinin evli olduğunu ve tek başına mücadele verdiğini söyleyen Aydın, "Ailem Kırıkkale'de yaşıyor. Köyde doğup büyüyen bir çocuk olmadığımız için bu mesleğe başlarken ailem ilk önce tepki gösterdi sonrasında alıştılar. Ben memleketime gelerek hayvancılığa başladım ve çok şükür mücadelemizi sürdürüyoruz. Zarar etmiyoruz çok şükür ama çok paralarda kazanmıyoruz. İster istemez beklentilerimiz yüksek oluyor lakin istediğimiz o beklentiler gibi olmuyor."

HAYVANCILIK SİSTEMİNDE PROBLEMLER BÜYÜK

Bu sektörde uğraşan kişilerin çok sorunlarının olduğuna değinen Aydın, "Yetkililerden hayvancılığın sistemindeki sorunları çözmesi için esneklik bekliyoruz. Süt ve et konusunda gerekli desteklerin daha da arttırılması yönündeyim. Canlıyla ve doğayla mücadele ettiğimiz için çoğu şeye yetişemiyoruz. Örneğin ithal hayvanın son yazılma günüydü ve bizimde yoncamız biçilmiş vardı, tarladan kalkması gerekiyordu. İthal hayvana başvuru gerçekleştiremedik. Bu gibi durumlarda tarih uzatımı ya da bir yenileme olmasını istiyoruz."

YÜZDE 30-35'LİK İNDİRİM KESİM FİYATLARINI ETKİLEDİ

Devletin et ve süt anlamında piyasayı dengede tutmaya çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Durum dengede tutulmaya çalışırken biz telaşa kapılıyoruz ve bu bizi ciddi etkiliyor. Örneğin yüzde 30-35 civarında yapılması planlanan indirim kesim fiyatlarını da etkiledi. Bu durum kesim fiyatlarını etkilememesi gerekiyordu. Ama çok ciddi şekilde aşağıya çekti. Devlet bu konuda hakemlik yapmalı. Gerçi bazı konularda hakemlik durumu söz konusu olduğu yerler var."

ÇOBAN BULAMIYORUM

Hayvanlara bakacak ya da çoban anlamında büyük açık olduğunu vurgulayan Aydın, aylık 7 bin 500 TL maaş ile çalıştıracak çoban bulamadıklarına dikkat çekti. Aydın, "Ciddi rakamlarda para vermemize rağmen çoban bulamıyoruz. Aylık 7 bin 500 TL maaşla çoban bulamıyorum. Aylık 20 bin TL'ye yakın giderim var fakat bu gidere karşın çoban bulamamak çok üzücü."

DEVLETİMİZDEN BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR

Bu sektöre girecek kişilere de çağrıda bulunan Aydın, "Tecrübe olmadan kesinlikle başlamamalarını istiyorum. Hatta önce çobanlığa. Sonra hayvancılığa başlasınlar. Çünkü bu gerçekten de dışardan göründüğü gibi işte şu kadar ineği var, şu fiyata satsa şu fiyat olur gibi düşünenler yanlışa kapılır. Bir iş kapısı bekleyen kişiler, memleketlerine dönerek bu işi yapabilirler. Devletimiz hayvancılar için mücadele ediyor bunun farkındayım ama bizim daha çok büyük beklentilerimiz var" dedi.