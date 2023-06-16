7 kişi silahla yaralanmıştı! Doktoru darp edip, hastaneyi birbirine kattılar





VALİ SALDIRIYI KINADI, ADLI VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktora saldırma olayıyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Çarşamba Devlet Hastanemizde görevli doktorumuz Ekrem Kayaalp'e yapılan saldırıyı kınıyor, kıymetli doktorumuza acil şifalar diliyor, tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.