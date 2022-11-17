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Giriş Tarihi: 18.11.2022

7 kişinin katiline, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

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7 kişinin katiline, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
KONYA'DA aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın dünkü duruşmasında karar çıktı. Meram ilçesi, Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi kurşunlayarak öldüren katil zanlısı Mehmet Altun (33) hiçbir takdir indirimi uygulanmadan 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 10 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

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7 kişinin katiline, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
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