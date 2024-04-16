7 saatten az uyku yüzü çökertiyor

Uykunun vücut sağlığı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlandı. Bir uyku teknolojisi şirketinin yapay zekâ ile yaptığı araştırma, 7 saatten az uykunun vücutta yarattığı tahribatı ortaya koydu. 2 bin İngiliz vatandaşının verileri, yüz hatları ve uyku düzenleri incelendi. Görüntülerde, 7 saatten daha az uyuyan kişilerin yüzlerinde oluşan değişimler mercek altına alındı. Kaliteli uyuyamayanların ekstra gözaltı torbaları, gözlerinin etrafında koyulaşma ve ciltte sarkma meydana geldiği görüldü.