7 şehit verilen 200 kilometrelik yolun yapımına yeniden başlandı





'TERÖR KORİDORUNU DA BÖLECEĞİZ'

Yolun yapımına bazı kesimlerin karşı çıktığını belirten Vali Bilgin, "Madem siz bu halkı seviyorsunuz, madem bu halkın gelişmesini istiyorsunuz, neden yolun yapılmasına karşısınız? Onlar buradaki halkı katledip, kendi otoriteleri altında halkın özgürce yaşamasının önüne geçerek, dilenci pozisyonuna getirip, ömür boyu sırça köşklerinde yaşamak istiyorlar. Van yolunu biz en kısa sürede yapacağız. Bu terör koridorunu da böleceğiz. Bu yolun yapılması terör örgütünün bitmesi anlamına gelir. O nedenle bu yola karşı çıkıyorlar. Biz, onlar karşı çıksa da 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın yanındayız ve bu yolu yapacağız. Bu yolun bitmesi çok önem veriyoruz. Bu tünellerin yapımı için teknik bir süre gerekiyor ama en kısa sürede halkımız bu yolu kullanmaya başlayacaktır. Şu anda Besta'da 7 köyümüz boş ama mezralarıyla beraber bu ciddi bir sayı ediyor. 30 mezrası olan bir alandan bahsediyoruz. 4 milyona yakın küçükbaş hayvan, 300 bine yakın da büyükbaş hayvan bakabileceğimiz bir alandan söz ediyoruz. Biz orada vatandaşlarımıza hem hayvancılık yaptıracağız, hem köylerimize geri dönüşüm, hem de rahat bir şekilde ulaşımını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.