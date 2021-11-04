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Giriş Tarihi: 5.11.2021

7 yaşında karaciğer kanserine yenildi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
7 yaşında karaciğer kanserine yenildi
İzmir'ın köklü ailelerinden Kıpkıp ailesi üyesi olan ve Urla ilçesinde yaşayan iki çocuk babası muhasebeci Koral Kıpkıp'ın oğlu 7 yaşındaki Arif Kıpkıp karaciğer kanserine yakalandı. Daha önce teyzesinden nakil yapılan Arif, hastalık vücudunun başka yerlerine de sıçrayınca, 3 yıldır sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. Bir yıl önce kanserden hayatını kaybeden amcası Aykut Kıpkıp ile aynı kaderi paylaşan 7 yaşındaki Arif'in baba Koral Kıpkıp, yaşadığı acıyı sosyal medyadan "Aslan oğlum melek oldu!" mesajıyla duyurdu. Küçük Arif, dün öğle namazına müteakip Urla Çarşı Camii'nden kaldırılarak amcası Aykut Kıpkıp'ın Kuşçular Köyiçi Mezarlığı'nda yanında toprağa verildi.
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7 yaşında karaciğer kanserine yenildi
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