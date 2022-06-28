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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:50

7 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
7 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Geçen yıl Fatih Vatan Caddesi'nde motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki Muhammed Hemmam Elhuveyş'in öldüğü, babası Muammer Elhuveyş'in ise yaralandığı kazaya ilişkin tutuksuz yargılanan Murat Tamkaş, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 Eylül 2021'de araç sürücüsü Murat Tamkaş ile oğlu ile motosiklet kullanan Muammer Elhuveyş'in Vatan Caddesi istikametinden Oğuzhan Caddesi istikametine doğru hareket ettikleri esnada iki caddenin kesişimindi kaza yaptılar. Kaza sonucu motosiklette bulunan baba Muammer ile oğlu Muhammed Hemmam Elhuveyş'in yaralanarak hastaneye kaldırıldıkları, ancak oğlunun kurtarılamayarak öldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trafik kazası tespit tutanağında baba Muammer Elhuveyş ile araç sürücüsü Murat Tamkaş'ın kusurlu oldukları, bilirkişi raporunda ise şüpheli Tamkaş'ın asli kusurlu, baba Elhuveyş'in ise tali kusurlu olduğu anlatıldı. İddianamede, araç sürücüsü Murat Tamkaş'ın "Taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep ediliyordu. Ancak baba Muammer Elhuveyş'in olayda mağdur olduğu belirtilerek hakkında takipsizlik kararı verildi.

"ONLAR BANA ÇARPTI"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Tamkaş avukatıyla birlikte katıldı. Şikayetçi taraftan ise duruşmaya kimse katılmadı. Savunmasında bu kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek Murat Tamkaş, "İkisinde de kask yoktu. 7 yaşındaki çocuğun vefatı beni derinden üzdü. Yol meyilli olduğu için ben şeridimde ilerliyordum. Ben onlara çarpmadım, onlar bana çarptı. Kazanın ardından hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Tamkaş'ın avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan alınan raporda baba Muammer Elhuveyş'inde kusurlu olduğu, Murat Tamkaş'ın ise asli kusurlu olduğunu belirterek, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Tamkaş'ın cezasında 'iyi hal indirimi' uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

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7 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu
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