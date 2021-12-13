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Giriş Tarihi: 13.12.2021

7 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü, kendini yaraladı

7 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü, kendini yaraladı
İstanbul Pendik'te 7 yaşındaki kızı Defne'yi boğazını keserek öldüren Habip Öztürk, kendini de ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre Öztürk, boşanma aşamasında olduğu eşinin yanında kalan kızını Kavakpınar Mahallesi'ndeki evine getirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Öztürk, henüz belirlenemeyen bir nedenle Defne'yi bıçakla öldürdü. Ardından kendi boğazını da kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlıkları duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük kızın öldüğü belirlenirken, ağır yaralı baba ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetine koruduğu belirtildi.

8 ŞEHİRDE 9 CİNAYET
Adana'da da Nazik Sancar (28), bir süre ayrı yaşadığı ve iki gün önce barıştığı eşi Ömer Sancar (27) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Öte yandan, Antalya'da yaşayan Gülveren Çelik (52), Kars'tan gelen kardeşi Kutlay Çelik (47) tarafından tabancayla öldürüldü. Yine Antalya'da, tabancayla vurularak öldürülen 30-35 yaşlarındaki bir kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu. Bursa'daki bir kahvehanede iki grup arasında çıkan çatışmada, 3 ay önce cezaevinden tahliye olan Hakan Fere (42) hayatını kaybetti. İstanbul Bahçelievler'de ise Ahmet Kaplan silahlı saldırıda öldürüldü. Aydın Efeler'deki bıçaklı kavgada E.Y. hayatını kaybetti. Manisa Turgutlu'da, Mehmet Akif B. (22) tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü. Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten Nihat Birgül öldü. Kayseri'deki kavgada bıçaklanan A.Y. (55) de kurtarılamadı. Huzeyfe ATICI - Erdoğan ÖZTÜRK - Ali ALTINTAŞ

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7 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü, kendini yaraladı
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