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Giriş Tarihi: 10.3.2022 00:05

7 yıldır kayıp olan kişinin cesedi bulundu! Öldürüp, gömüp üzerini betonla örtmüşler

İHA
7 yıldır kayıp olan kişinin cesedi bulundu! Öldürüp, gömüp üzerini betonla örtmüşler

Sivas polisi 7 yıldır aranan kayıp kişinin cesedine ulaştı. Öldürülüp gömülen kişinin üzerinin betonla örtüldüğü tespit edilirken, ölen şahsın eşinin ailesinden 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Gemerek ilçesinde yaşayan 1985 doğumlu Emrah Dinçer, 2015 yılında hayvancılık yapmak için Niğde'deki eşinin ailesinin yayına gitti. Bir süre sonra Dinçer ortalıktan kayboldu. Aradan geçen 7 yıla rağmen Dinçer'in izine rastlanılmadı. 2018 yılında Gemerek ilçesi Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas polisi tarafından konu çok yönlü olarak araştırılmaya başlandı.

TANIK İTİRAFI OLAYI AYDINLATTI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüm Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Dinçer'in Niğde'de öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. A.Ö. isimli tanık Dinçer'in kayınbiraderleri İ.Ö. ve O.Ö. tarafından öldürülerek Niğde'de bulunan bir ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etti. İfade üzerine İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö gözaltına alındı.

EVA İSİMLİ KADAVRA KÖPEĞİ BULDU

Kadavra köpeği ile ahır bahçesinde yapılan arada Eva isimli köpeğin tepki vermesi üzerine beton zemin iş makinesi ile kırılıp kazıldı. Yapılan kazıda insan kemiklerine ve elbise parçalarına rastlanıldı. Gözaltına alınan 5 kişi Sivas'a getirilip sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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7 yıldır kayıp olan kişinin cesedi bulundu! Öldürüp, gömüp üzerini betonla örtmüşler
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