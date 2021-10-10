70 gönüllü, 3 ton çöp topladı

TATVAN
Belediyesi ekipleri, STK yöneticileri, Van Gölü Aktivistleri ve gönüllülerden oluşan 70 kişi, çevre bilincini arttırmak ve farkındalık yaratmak için dünyanın ikinci Türkiye
'nin ise en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü
çevresinde temizlik yaptı.
EŞSİZ GÜZELLİĞE SAHİP
Gönüllüler, birkaç saatte, doğa harikasının çevresinde, 3 ton çöp topladı. Van Gölü Aktivistleri Genel Sekreteri Maşallah Özel
, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak istediklerini söylerken, gönüllülerden Eslem Ece
ise "Nemrut bizim cennetimiz. Lütfen çöplerimizi çöp kutusuna atalım. Doğamızı kirletmeyelim" dedi. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar
Projesi kapsamında 2010'da "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü; bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz doğal güzelliğe sahip. Kış öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası
'nda, sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları ve doğa pastel renklere bürünüp, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Gelen ziyaretçiler, doğa harikası krater gölünde fotoğraf çekip o anı ölümsüzleştiriyor.