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Giriş Tarihi: 7.4.2024 14:50

70 yaşında dehşet saçtı: Boşanma davası açan eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Samsun’da 70 yaşındaki İsmail Y., boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'ye kurşun yağdırdı. Yıldız Y. başından ve göğsünden vurulurken İsmail Y., aynı silahla intihara kalkıştı. İkisinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.

DHA
70 yaşında dehşet saçtı: Boşanma davası açan eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Olay, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre; İsmail Y., boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi sokakta ortasında tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Y. aynı silahla kendini de vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Yıldız Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne, İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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70 yaşında dehşet saçtı: Boşanma davası açan eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı!
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