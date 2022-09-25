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Giriş Tarihi: 26.9.2022

70 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

70 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Kemal Bektaş'a ait 70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor. Oto tamir ustası Bektaş, 70 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. Bektaş, Türkiye'de benzerini görmediğini belirttiği BMW marka aracını 1.5 milyon liraya varan tekliflere rağmen satmayı düşünmediğini söyledi. 1952 model aracını 41 yıl önce 2 bin liraya satın aldığını, çok güneşli, yağmurlu ve karlı havalarda kullanmadığını, sadece düğünlerde konvoylara öncülük ettiğini dile getirdi.

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70 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
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