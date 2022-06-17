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Giriş Tarihi: 18.6.2022

700 güvercine ev sahipliği yapıyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
700 güvercine ev sahipliği yapıyor

İstanbul’daki yaşamını bırakıp Diyarbakır’a yerleşen Zuhal Erat, açtığı “güvercin oteli”nde 50’si kendine ait 700 güvercini konuk ediyor. Erat, “Kadın isterse her türlü güçlüğün üstesinden gelir” diyor

Zuhal Erat (48), yaşadığı İstanbul'da 25 yıl boyunca çocukluk merakı nedeniyle güvercin besliyordu. Maddi ve manevi değeri oldukça yüksek olan 50 farklı güvercin ırkı besleyen Erat, 5 yıl önce Diyarbakır'a gitti. Otobüsten indikten sonra gördüğü Diyarbakır'dan çok etkilenen Erat, gelişmiş ana caddeleri, parkları ile çok beğendiği kentte bir süre kaldıktan sonra buraya yerleşmeye karar verdi.

'YAPAMAZSIN, NASIL OLUR?' DEDİLER
Kendisi gibi güvercin meraklılarının kentte çok fazla olduğunu öğrenen Zuhal Erat, Diyarbakır'da güvercin oteli açmak için harekete geçti. Bu kararını çevresi ve ailesiyle paylaştığında tepkilerle karşılaştığını söyleyen Erat, "Yapamazsın, tek başına orada nasıl olur" diyenlere inat güvercin otelini açmayı başardı. Her sabah özenli şekilde bakımını yaptığı güvercinleri çocuğu gibi gördüğünü vurgulayan Erat, şimdi 50'si kendisine ait 700 güvercine ev sahipliği yapıyor.



IRK GÜVERCİNLER, 50-100 BİN LİRA
Diyarbakır'a yerleştikten sonra eşi Ercan Erat'ın da kente geldiğini belirten Zuhal Erat, güvercin oteli hakkında şunları söyledi: "Evinde bakacak yeri olmayanlar ya da tatile gidenler belli bir ücret karşılığında güvercinlerini bize getirip bırakıyor. Bazıları hafta sonu gelip aileleriyle birlikte güvercinleri ziyaret ediyor." Irk güvercinlerin fiyatının 50-100 bin lira arasında değiştiğini belirten Erat, "Bazıları, 'Kadın yapamaz' diyordu. Burayı açıp işletmeye başladıktan sonra o sözleri söyleyenler utandı. Kadın isterse her güçlüğün üstesinden gelir. Tüm söylenenlere inat başardım. Kadının da güvercin oteli açacağını kanıtladığım için gururluyum" ifadelerini kullandı.

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700 güvercine ev sahipliği yapıyor
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