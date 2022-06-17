Zuhal Erat (48), yaşadığı İstanbul'da 25 yıl boyunca çocukluk merakı nedeniyle güvercin besliyordu. Maddi ve manevi değeri oldukça yüksek olan 50 farklı güvercin ırkı besleyen Erat, 5 yıl önce Diyarbakır'a gitti. Otobüsten indikten sonra gördüğü Diyarbakır'dan çok etkilenen Erat, gelişmiş ana caddeleri, parkları ile çok beğendiği kentte bir süre kaldıktan sonra buraya yerleşmeye karar verdi.Kendisi gibi güvercin meraklılarının kentte çok fazla olduğunu öğrenen Zuhal Erat, Diyarbakır'da güvercin oteli açmak için harekete geçti. Bu kararını çevresi ve ailesiyle paylaştığında tepkilerle karşılaştığını söyleyen Erat, "Yapamazsın, tek başına orada nasıl olur" diyenlere inat güvercin otelini açmayı başardı. Her sabah özenli şekilde bakımını yaptığı güvercinleri çocuğu gibi gördüğünü vurgulayan Erat, şimdi 50'si kendisine ait 700 güvercine ev sahipliği yapıyor.Diyarbakır'a yerleştikten sonra eşi Ercan Erat'ın da kente geldiğini belirten Zuhal Erat, güvercin oteli hakkında şunları söyledi: "Evinde bakacak yeri olmayanlar ya da tatile gidenler belli bir ücret karşılığında güvercinlerini bize getirip bırakıyor. Bazıları hafta sonu gelip aileleriyle birlikte güvercinleri ziyaret ediyor." Irk güvercinlerin fiyatının 50-100 bin lira arasında değiştiğini belirten Erat, "Bazıları, 'Kadın yapamaz' diyordu. Burayı açıp işletmeye başladıktan sonra o sözleri söyleyenler utandı. Kadın isterse her güçlüğün üstesinden gelir. Tüm söylenenlere inat başardım. Kadının da güvercin oteli açacağını kanıtladığım için gururluyum" ifadelerini kullandı.