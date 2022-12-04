RUSYA'YA bağlı Dağıstan'da, 700 ölü fok kıyıya vurdu. Rusya Federal Balıkçılık Ajansı, "Mahaçkale'nin Kirovsky semtinde, Hazar Denizi kıyılarında 700 ölü fok bulundu. Müfettişler, kıyılarda araştırmalarına devam ediyor" açıklamasında bulundu. Ölü fokların bazılarından alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği bildirildi. 2021'de yine 150 ölü fok Hazar Denizi kıyılarına vurmuş, yapılan incelemelerde fokların balıkçılar tarafından trollerle yakalandığı ve derilerinin yüzülmesinin ardından denize atıldığı tespit edilmişti.